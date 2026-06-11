Трамп пояснив, за що він любить інфляцію

Президент Дональд Трамп заявив, що він "любить інфляцію", після того як офіційні дані показали, що минулого місяця ціни в США зросли найшвидшими темпами за останні три роки.

Про це пише BBC.

Дані Бюро статистики праці за травень показали, що ціни зросли на 4,2% за останні 12 місяців. Темпи зростання, порівняно з 3,8% у квітні, були зумовлені підвищенням вартості енергоносіїв на тлі війни США та Ізраїлю в Ірані.

"Мені це подобається. Цифри були чудовими. Знаєте, що мені справді подобається? Мені подобається інфляція", — заявив Трамп.

Але він пообіцяв, що зростання цін"впаде як камінь", коли війна з Іраном закінчиться. При чому США та Іран знову обмінялися вогнем останніми днями.

Пізніше Трамп сказав New York Post, що його слова були вирвані з контексту, зазначивши, що він мав на увазі, що насправді йому подобається те, що інфляція не є вищою.

"Мені подобаються цифри інфляції саме через те, про що я говорю", — пояснив Трамп The Post.

"Цифри будуть феноменальними, бо вони показують, що, незважаючи на те, що ми перебуваємо у стані війни, вони набагато нижчі, ніж очікувалося, і коли ми вийдемо з цієї війни, цифри будуть нижчими, ніж були навіть до її початку", – зазначив президент США.

У своїх попередніх коментарях, даних у відповідь на останні дані щодо інфляції, президент зазначив, що американські війська провели нічні операції з вилучення "мільйонів барелів" нафти в Ірані, що, за його словами, сприяло незначному зниженню цін на нафту.

"Коли цей конфлікт закінчиться… ви побачите, що ціни на нафту повернуться до попереднього рівня", — заявив він журналістам у Білому домі.

Президент згадав про свою поїздку до Айови на початку 2026 року, зазначивши, що бачив там бензин за ціною 1,85 долара за галон, і додав, що "ми дуже скоро повернемося до таких цін".

Світовий еталонний сорт нафти — Brent — досі торгується значно вище, ніж до початку війни, пише BBC.

Інфляція все ще залишається значно нижчою за піковий показник у 9,1 %, зафіксований за часів його попередника Джо Байдена в середині 2022 року.

Проте це створює політичну проблему для Трампа, враховуючи, що виборці визначили економіку як головну проблему напередодні проміжних виборів у листопаді, говориться у публікації.

Нагадаємо:

Сполучені Штати Америки стали найбільшим у світі експортером нафти, вперше в історії обігнавши Саудівську Аравію та Росію.