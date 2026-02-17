Іран пригрозив перекрити головну енергетичну артерію планети

Іранські військово-морські сили (ВМС) готові перекрити Ормузьку протоку, якщо відповідна вказівка надійде від вищого керівництва країни.

Про це заявив командувач ВМС Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) адмірал Аліреза Тангсірі, передає іранське агентство Tasnim.

З такою заявою адмірал виступив під час навчань в Ормузькій протоці, які розпочались напередодні. "Рішення про закриття Ормузької протоки приймає вище керівництво, і як військовослужбовець, я заявляю, що ми готові зробити це, коли б не дали на це вказівки наші старші офіцери", – сказав Тангсірі.

Частину Ормузької протоки на тлі навчань закрили для судноплавства на кілька годин.

Через Ормузьку протоку проходить близько 20% світової нафти і 30% світових поставок скрапленого природного газу, і її ще називають найважливішою енергетичною артерією планети. Влада Ірану неодноразово попереджала, що в разі загрози протоку закриють.

RD

Іран проводить навчання після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив владі країни "дуже жорсткими заходами" в разі зриву угоди. Сторони 17 лютого обговорюють в Женеві іранську ядерну програму.

В рамках навчань з контролю над Ормузькою протокою Іран задіяв ракетні кораблі і завдав тренувальних ударів з землі по умовних цілях в акваторії протоки. Також в маневрах задіяні підрозділи операторів дронів, використовуються як розвідувальні, так і ударні безпілотники.