Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Іран атакує інфраструктуру ОАЕ, Катару та Оману

Володимир Тунік-Фриз — 1 березня, 16:10
Іран атакує інфраструктуру ОАЕ, Катару та Оману
Getty Images

У неділю пролунали гучні вибухи в Дубаї та столиці Катару Досі, а Оман вперше зазнав удару в рамках розширення "відплатних" атак на сусідні держави Перської затоки у відповідь на удари США та Ізраїлю по Ісламській Республіці Іран.

Про це повідомляє Reuters.

Іран заявляв, що буде атакувати американські бази в регіоні, але вразив низку інших цілей у містах Перської затоки.

Двоє людей отримали поранення в Дубаї після того, як осколки від дронів впали на два будинки під час їх перехоплення, йдеться в заяві прес-служби Дубая.

Міжнародний аеропорт Дубая, його визначна пам'ятка – готель Burj Al Arab – і штучний острів Пальма Джумейра зазнали пошкоджень.

Густі чорні стовпи диму продовжували підніматися з району порту Джебель-Алі, де в неділю загорівся один з причалів через уламки перехопленої ракети.

У сусідньому Омані комерційний порт Дукм став мішенню для двох безпілотників, в результаті чого було поранено одного працівника, повідомило державне інформаційне агентство.

Дубай є найбільшим туристичним і торговим центром на Близькому Сході, а його аеропорт — одним з найзавантаженіших транспортних вузлів світу.

Міністерство внутрішніх справ Катару заявило в неділю, що реагує на обмежену пожежу в промисловій зоні після падіння уламків перехопленої ракети.

Нагадаємо:

США разом із Ізраїлем 28 лютого здійснили удари по Ірану.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочали військову кампанію в Ірані.

Згодом армія оборони Ізраїлю повідомила, що зафіксувала запуск ракет з території Ірану у напрямку Держави Ізраїль.

Іран 28 лютого після атаки Ізраїлю та США по своїй території атакував Бахрейн та Арабські емірати.

Іран США Ізраїль

Ізраїль

Іран атакує інфраструктуру ОАЕ, Катару та Оману
Центробанк Ізраїлю не знижуватиме ставки попри завершення війни у Газі
Microsoft заблокував Ізраїлю технології для масового стеження за палестинцями – The Guardian

Останні новини