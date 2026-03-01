Іран атакує інфраструктуру ОАЕ, Катару та Оману

У неділю пролунали гучні вибухи в Дубаї та столиці Катару Досі, а Оман вперше зазнав удару в рамках розширення "відплатних" атак на сусідні держави Перської затоки у відповідь на удари США та Ізраїлю по Ісламській Республіці Іран.

Про це повідомляє Reuters.

Іран заявляв, що буде атакувати американські бази в регіоні, але вразив низку інших цілей у містах Перської затоки.

Двоє людей отримали поранення в Дубаї після того, як осколки від дронів впали на два будинки під час їх перехоплення, йдеться в заяві прес-служби Дубая.

Міжнародний аеропорт Дубая, його визначна пам'ятка – готель Burj Al Arab – і штучний острів Пальма Джумейра зазнали пошкоджень.

Густі чорні стовпи диму продовжували підніматися з району порту Джебель-Алі, де в неділю загорівся один з причалів через уламки перехопленої ракети.

У сусідньому Омані комерційний порт Дукм став мішенню для двох безпілотників, в результаті чого було поранено одного працівника, повідомило державне інформаційне агентство.

Дубай є найбільшим туристичним і торговим центром на Близькому Сході, а його аеропорт — одним з найзавантаженіших транспортних вузлів світу.

Міністерство внутрішніх справ Катару заявило в неділю, що реагує на обмежену пожежу в промисловій зоні після падіння уламків перехопленої ракети.

Нагадаємо:

США разом із Ізраїлем 28 лютого здійснили удари по Ірану.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочали військову кампанію в Ірані.

Згодом армія оборони Ізраїлю повідомила, що зафіксувала запуск ракет з території Ірану у напрямку Держави Ізраїль.

Іран 28 лютого після атаки Ізраїлю та США по своїй території атакував Бахрейн та Арабські емірати.