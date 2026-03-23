ОАЕ відновили роботу ключового газового заводу, але зменшили обсяг виробництва

Об'єднані Арабські Емірати відновили роботу свого найбільшого газопереробного заводу у Хабшані після іранського удару, проте скоротили обсяг виробництва.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Водночас єдиний діючий завод ОАЕ з виробництва СПГ на острові Дас працює на дуже низьких потужностях через неможливість експортувати продукцію через Ормузьку протоку.

Завод потужністю 6 млн тонн на рік не був повністю зупинений, щоб забезпечити швидкий перезапуск, коли протока знову відкриється.

Компанія Adnoc Gas Plc, яка управляє переробним заводом у Хабшані та заводом на острові Дас, заявила в понеділок, що внесла тимчасові операційні корективи у виробництво СПГ у відповідь на перебої у судноплавстві в Ормузі.

Нагадаємо:

22 березня Financial Times писали про те, що світ стоїть на порозі газового колапсу через зупинку поставок із Перської затоки, а більшість поставок обірветься упродовж 10 днів.