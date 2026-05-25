Супертанкер з нафтою Іраку вирвався з Перської затоки

Супертанкер, що перевозить іракську нафту до Китаю, залишив Перську затоку й перетнув лінію блокади США в Аравійському морі, поки тривали переговори про завершення війни між США та Іраном і відкриття Ормузької протоки.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

VLCC Eagle Verona вийшов з Оманської затоки в Аравійське море, перевозячи близько 2 млн барелів іракської сирої нафти до Китаю, свідчать дані відстеження суден, зібрані Bloomberg.

Нафтовий ринок уважно стежить за виходом танкерів із Перської затоки, оскільки більшість суден залишаються заблокованими в регіоні після того, як Іран фактично закрив Ормузьку протоку після ударів США та Ізраїлю наприкінці лютого. Закриття водного шляху зупинило вихід більшості суден і не дало іншим зайти до багатого на нафту й газ регіону.

США та Іран поступово наближаються до угоди про завершення конфлікту й відкриття Ормузької протоки. Сторони близькі до домовленості, яка відкриє водний шлях. Раніше президент Дональд Трамп сказав, що мирну угоду з Іраном "переважно узгоджено", але іранське агентство Fars назвало це "далеким від реальності", ні на кого не посилаючись.

Сира нафта впала до найнижчого рівня більш ніж за два тижні на початку торгів у понеділок в Азії, а долар ослаб на очікуваннях, що угода може бути близько. Світовий бенчмарк Brent падав на 5,7% до $97,64 за барель.

VLCC завантажив вантаж на нафтовому терміналі Басри 28 лютого, показують дані відстеження, і зараз прямує до китайського порту Нінбо, куди має прибути 12 червня.

Вихід танкера стався після відправлення LNG-танкера Al Hamra, який перевозить перший від початку війни з Іраном вантаж зрідженого природного газу з Перської затоки до Індії.

Нагадаємо:

Три танкери зі зрідженим природним газом останніми днями пройшли через Ормузьку протоку, оскільки постачальники в Катарі та Об'єднаних Арабських Еміратах намагаються таємно вивезти паливо ключовим покупцям попри майже повне закриття водного шляху.