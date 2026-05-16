Експорт нафти Іраком впав у 9 разів через Ормуз

Ірак у квітні експортував 10 млн барелів нафти через Ормузьку протоку, порівняно з приблизно 93 млн барелів на місяць до війни з Іраном.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Закриття Ормузької протоки через війну з Іраном скоротило нафтовий експорт із Саудівської Аравії, ОАЕ, Кувейту та Іраку й різко підняло ціни.

"Експорт через Ормузьку протоку низький і залежить від прибуття нафтових танкерів, які не заходять через страхування", — сказав він на своїй першій пресконференції після вступу на посаду.

Зараз Ірак видобуває 1,4 млн барелів на добу.

Експорт іракської нафти через нафтопровід Кіркук — Джейхан відновився в березні після того, як Багдад і уряд Курдистанського регіону домовилися перезапустити потоки.

"Ми експортуємо 200 тис. барелів через турецький порт Джейхан і маємо план збільшити цей обсяг до 500 тис. барелів", — сказав Мохаммед.

Видобуток нафти в Іраку на головних південних родовищах впав на 70% — до 1,3 млн барелів на добу, оскільки країна не може експортувати нафту через Ормузьку протоку через війну навколо Ірану.