Іраку загрожують літні відключення світла через зупинку газу Ірану

Ірак готується до серйозних літніх відключень електроенергії після того, як американсько-ізраїльська війна перекрила постачання газу з Ірану.

Про це повідомляє газета Financail Times.

Відсутність газу поглибило енергетичну кризу в країні, де влітку температура часто перевищує 45 градусів Цельсія, а попит на охолодження різко зростає.

Ситуацію ускладнює тривале закриття Ормузької протоки, яке відрізало більшу частину нафтового експорту Іраку. Саме він формує близько 90% державного бюджету.

Міністерство енергетики Іраку заявило, що постачання іранського газу повністю зупинилося після удару Ізраїлю по родовищу South Pars у березні.

У квітні імпортований газ тримався на рівні близько 15 млн кубометрів на добу, тоді як електростанціям потрібно 50 млн. У міністерстві вже попередили, що через війну години електропостачання скоротяться.

Ірак, попри великі нафтові ресурси, за останнє десятиліття став залежним від іранського імпорту приблизно на третину свого електропостачання.

Тепер уряд намагається економити газ, переводячи генерацію на спалювання сирої нафти, але навіть цього ресурсу бракує через падіння місцевого видобутку.

У березня 2026 року Міністерство енергетики Іраку повідомило про відключення електромережі в усіх провінціях Іраку.

У міністерстві електроенергетики додали, що відключення електромережі було спричинено технічною несправністю через раптове зниження постачання газу до газової електростанції "Раміла" в провінції Басра.