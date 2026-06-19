Ірак хоче експортувати нафту через Сирію в обхід Ормузу

Ірак готується експортувати сиру нафту й лігроїн через сирійські порти після того, як війна з Іраном порушила його основні маршрути постачання через Перську затоку.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Іракський уряд і міністерство нафти надають найвищого значення диверсифікації маршрутів експорту сирої нафти, особливо через територію Сирії", — сказав Reuters речник міністерства нафти Іраку Салім аль-Рікабі.

Цей крок має розширити вже чинну домовленість, за якою Ірак експортує мазут через середземноморський порт Баніяс після фактичного закриття Ормузької протоки. Для Іраку, другого найбільшого виробника ОПЕК, це різко обмежило експортні маршрути через Затоку.

За словами іракських нафтових посадовців, плани диверсифікувати експорт сирої нафти й палива через Сирію збережуться навіть після завершення війни з Іраном і нормалізації судноплавства через Ормуз.

Міністерство нафти через державного трейдера SOMO продовжує переговори із Сирією щодо розширення цього маршруту.

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Нагадаємо:

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про укладення мирної угоди з Іраном та відкриття Ормузької протоки.

Президент США Дональд Трамп, віце-президент Венс та спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф дистанційно підписали угоду між США та Іраном.

Сполучені Штати та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння щодо припинення війни, і цей документ уже набрав чинності.

Танкер зі скрапленим газом Mraikh і порожній танкер для нафтопродуктів Ye Chi рано в четвер увійшли в Ормузьку протоку з Перської затоки після набрання чинності проміжною угодою між США та Іраном.

Угода між Іраном та США гарантує Ірану доходи від використання Ормузької протоки – країна почне брати збір з суден через 60 днів після підписання угоди.