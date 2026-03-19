Російський алюмінієвий гігант Дерипаски став збитковим уперше за 11 років

Російський алюмінієвий гігант "Русал" вперше з 2014 року зазнав чистого річного збитку.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на звітність компанії, яка була опублікована в середу.

Компанія, заснована мільярдером Олегом Дерипаскою, яка об'єднує 12 заводів і є найбільшим виробником алюмінію у світі за межами Китаю, за підсумками 2025 року втратила $455 млн.

Хоча виручка "Русала" збільшилася на 17%, до $14,1 млрд, слідом за зростанням світових цін на метали наприкінці року, виробництво алюмінію на його заводах скоротилося на 1,9% після того, як компанія оголосила про "оптимізацію потужностей", посилаючись на несприятливу кон'юнктуру в економіці.

Через санкції "Русал" втратив доступ до поставок глинозему з України та Австралії, де розташовувалися заводи компанії. А закупівля глинозему на стороні виявилася значно дорожчою: за рік його грошові операційні витрати зросли ще на 23%, а собівартість продажів підскочила на 32%.

Згідно зі звітністю, за рік "Русал" отримав понад $400 млн курсових збитків через міцний рубль, хоча й без них завершив би рік у мінусі.

Минулого року заборону на російський алюміній ввів Євросоюз, який, втім, дозволив закупівлі у "Русала" за квотою 220 тисяч тонн на рік. У результаті частка європейського ринку в продажах компанії впала з 21% до 14%, а понад третину всього алюмінію "Русал" вивіз до Китаю — 35%.

"Русал" погіршив фінансові результати на тлі низької рентабельності та високого боргового навантаження, пишуть аналітики БКС. Чистий борг компанії за рік збільшився на 25% і досяг $8,1 млрд.

У 2024 році ФДМУ отримав в управління акції Запорізького виробничого алюмінієвого комбінату (ЗАлК), які раніше належали російському олігарху Олегу Дерипасці.

Торік Фонд державного майна призначив аукціон із приватизації державного пакета акцій АТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" за стартовою ціною 151,9 млн грн.