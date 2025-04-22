Індія збільшила закупівлі російської нафти до дворічного максимуму

Постачання російської нафти до Індії наближається до найвищого рівня за два роки після падіння в лютому, спричиненого санкціями адміністрації Джо Байдена проти енергетичної галузі Росії.

Про це пише Bloomberg.

Згідно з даними Kpler, експорт російської нафти до індії Індією в квітні сягне 2,15 мільйона барелів на день, що є найбільшим місячним обсягом з травня 2023 року. Постачання зросло після падіння до 14-місячного мінімуму в лютому.

Торгівля нафтою між Росією та Індією повертається майже до нормального рівня, оскільки ланцюжки постачання відновлюються після того, як санкції США вразили галузь на початку цього року.

Плани постачань на квітень є попередніми, і деякі вантажі все ще можуть бути доставлені в травні.

Агентство зазначає, що російська нафта Urals торгується з "вигідними знижками" порівняно з нафтою із Західної Африки та Близького Сходу.

Однак відновлення обсягів російської нафтопереробки протягом наступних кількох місяців може призвести до скорочення експорту та помірних постачань до Індії після травня, сказав аналітик компанії Суміт Рітолія.

Згідно з даними Kpler, більш ніж десяток вантажів прямують до Джамнагара в західному штаті Гуджарат, де Reliance Industries Ltd управляє найбільшим у світі нафтопереробним комплексом.

Нагадаємо:

Державні індійські нафтопереробні компанії Bharat Petroleum Corp. і Hindustan Petroleum Corp. шукали альтернативних постачальників нафти в регіонах Близького Сходу, Північного моря та Середземномор'я.