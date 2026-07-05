Індія вимагає у Instagram видалити контент, пов’язаний із насильством над дітьми

Індія повідомила компанію Meta Platforms Inc. про необхідність видалити зі своїх платформ, зокрема з Instagram, контент сексуального характеру, що стосується дітей, що стало черговою проблемою регуляторного характеру для американського технологічного гіганта.

Про це повідомляє Bloomberg.

У суботу ввечері Міністерство технологій наказало Meta заблокувати всю рекламу та інший контент, пов'язаний із насильством та сексуальною експлуатацією дітей.

За словами цих джерел, компанії Meta було наказано надати детальну відповідь

уряду протягом наступного тижня.

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Розслідування BBC, опубліковане в п'ятницю, виявило, що в деяких рекламних оголошеннях Instagram в Індії використовувалися матеріали, що містять сцени насильства над дітьми.

Раніше Meta заявила, що дотримується "політики нульової терпимості щодо пропозиції або поширення" такого контенту, додавши, що її команди постійно працюють над вдосконаленням засобів захисту.

Останні кроки Індії проти Meta є продовженням попередніх суперечок між урядом та компанією з питань, зокрема, конфіденційності та шифрування.

Нагадаємо:

Найбільший у світі продавець інтернет-доменів GoDaddy попередив, що боротьба Індії з фейковими сайтами, які видають себе за відомі бренди, зробить інтернет менш безпечним для легального бізнесу й матиме глобальні наслідки.