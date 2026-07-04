Індія воює з фейковими сайтами, але налякала найбільшого продавця доменів

Найбільший у світі продавець інтернет-доменів GoDaddy попередив, що боротьба Індії з фейковими сайтами, які видають себе за відомі бренди, зробить інтернет менш безпечним для легального бізнесу й матиме глобальні наслідки.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Швидке зростання використання смартфонів та інтернету збіглося з погіршенням проблеми онлайн-шахрайства в Індії, найбільшій за населенням країні світу. Це ключовий виклик для уряду прем'єра Нарендри Моді, який торік отримав 2,4 млн скарг на ймовірне кібер-шахрайство на $2,4 млрд.

З 2019 року десятки індійських і глобальних компаній подали позови: Amazon — проти фейкових торгових сайтів, які використовували її назву, а McDonald's — проти підроблених сайтів із пропозиціями франшиз. У грудні індійський суд заблокував понад 1100 таких сайтів.

Однак суддя в Нью-Делі пішов далі й наказав запровадити широкі нові заходи, які, за словами технічних експертів, переписали правила управління інтернетом: продавці доменів не повинні за замовчуванням пропонувати покупцям безплатний захист приватності, дані покупця мають розкривати будь-кому із "законним інтересом" протягом 72 годин, а адреси сайтів, які є варіаціями захищених назв брендів, мають бути заборонені.

Американська GoDaddy оскаржила ці вимоги перед розширеною колегією суддів Високого суду Делі, свідчить аналіз Reuters непублічних матеріалів справи. Компанія заявляє, що рішення зачепить легальний бізнес із назвами, схожими на великі бренди.

Скасування функцій приватності за замовчуванням, за словами GoDaddy, призведе до публічного розкриття імені, адреси, телефону та електронної пошти легальних власників сайтів і наражатиме їх на "передбачувані ризики для приватності й безпеки", зокрема переслідування та домагання.

Оскільки доменні імена працюють глобально, а не локально, наказ може змусити GoDaddy регулювати адреси сайтів у всьому світі, заявила компанія.

Щодо вимоги суду надати компаніям 72 години на передачу реєстраційних даних будь-кому із "законним інтересом", GoDaddy стверджує, що не має можливості оцінювати, хто має такий інтерес, а хто ні.

"Комерційно дестабілізаційні" вимоги можуть змусити компанії з продажу доменних імен "піти з Індії", йдеться в одному з апеляційних документів GoDaddy, який налічує 5121 сторінку.

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Нагадаємо:

Команда порталу "Дія" виявила фішинговий сайт зі схожим на "Дію" доменом і заблокувала його.