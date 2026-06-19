Суд в Індії відхилив апеляцію Telegram проти блокування

У п'ятницю суд у Нью-Делі відхилив апеляцію Telegram проти тимчасової заборони в Індії, що стало невдачею для месенджера, який оскаржував заборону, введену з метою запобігання ймовірним шахрайствам під час іспитів.

Про це повідомляє Reuters.

У неділю в Індії відбудеться національний вступний іспит на медичні факультети, через місяць після того, як результати попереднього іспиту були анульовані через звинувачення у витоку питань заздалегідь.

Безпрецедентна заборона на використання Telegram до 22 червня була оголошена цього тижня Міністерством інформаційних технологій Індії через занепокоєння щодо каналів у додатку, які стверджували, що мають на продаж питання з майбутнього іспиту.

Навіть якщо ці питання були фальшивими, це все одно було б обманом кандидатів, зазначило міністерство.

Заборона, внаслідок якої Telegram перестав працювати та був видалений з магазинів додатків, була впроваджена протягом кількох годин індійськими телекомунікаційними компаніями, а також такими компаніями, як Google та Apple.

У рішенні, винесеному в п'ятницю, суддя Вищого суду Делі Теджас Карія зазначив, що урядові накази про заборону додатка були обґрунтованими та суворо відповідали встановленій правовій процедурі.

Telegram має понад 150 мільйонів користувачів в Індії, яка є його найбільшим ринком, засновник месенджера Павло Дуров публічно розкритикував заборону, заявивши, що вона карає користувачів платформи, тоді як витік екзаменаційних завдань перейшов в інші канали.

Як повідомило агентство Reuters у четвер, забороні передували кілька днів закритих суперечок між двома сторонами, під час яких уряд Індії дорікнув Telegram за те, що той не видаляв у проактивний спосіб акаунти, які пропонували нібито викрадені екзаменаційні завдання.

У своїх судових документах Telegram спростував версію уряду щодо цих зустрічей, заявивши, що вона є "однобічною та неточною" і що в ній "навмисно" опущено деталі про активні заходи компанії. Telegram заявив, що видалив понад 900 посилань, що містили незаконний контент, пов'язаний з іспитами.

Нагадаємо:

У лютому повідомляли, що дії засновника соцмережі Telegram Павла Дурова розслідуються у Росії в рамках кримінальної справи за статтею про сприяння терористичній діяльності.