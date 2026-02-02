Трамп: Індія погодилась зупинити купівлю російської нафти та укладе з США торговельну угоду

Президент США Дональд Трамп повідомив, що Індія відмовилася від закупівлі російської нафти, а також укладе із США торговельну угоду, яка "набирає чинності негайно".

Про це він написав в соцмережі Truth Social.

Трамп зазначив, що мав розмову з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

"Ми говорили про багато речей, зокрема про торгівлю та припинення війни з Росією та Україною. Він погодився припинити купувати російську нафту та купувати набагато більше у Сполучених Штатів і, можливо, у Венесуели", – заявив президент США.

Трамп наголосив, що це допоможе завершити війну в Україні, яка відбувається прямо зараз, де щотижня гинуть тисячі людей.

Він також повідомив, що з Моді вони домовилися про торговельну угоду між Сполученими Штатами та Індією, згідно з якою Сполучені Штати стягуватимуть знижений взаємний тариф, знизивши його з 25% до 18%.

"Вони також продовжать знижувати свої тарифні та нетарифні бар'єри проти Сполучених Штатів до нуля.

Прем'єр-міністр також зобов'язався "купувати американське" на набагато вищому рівні, на додаток до понад 500 млрд доларів США на енергетичну, технологічну, сільськогосподарську, вугільну та багато інших товарів. Наші дивовижні стосунки з Індією будуть ще міцнішими в майбутньому", – заявив Трамп.

Нагадаємо:

Скорочення закупівель російської нафти Індією змусило нафтові танкери Москви збиратися біля Оману та індійського узбережжя без можливості розвантаження.