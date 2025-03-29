Індія та США досягли прогресу в укладанні торговельної угоди

Індійські та американські чиновники досягли прогресу в укладанні двосторонньої торговельної угоди під час кількаденних переговорів у Нью-Делі.

Про це повідомляє Reuters.

Переговори під керівництвом представників міністерства торгівлі Індії та торгової делегації США на чолі з Бренданом Лінчем, помічником торгового представника США в Південній і Центральній Азії, проходили з 26 по 29 березня.

Переговори відбуваються в той час, коли президент США Дональд Трамп готується запровадити взаємні тарифи для кількох торговельних партнерів з 2 квітня, а Індія сподівається на виняток у ході двосторонніх переговорів.

Обидві країни прагнуть підписати першу частину двосторонньої торговельної угоди до осені цього року.

Минулого місяця під час візиту прем'єр-міністра Нарендри Моді до Вашингтона Індія пообіцяла збільшити закупівлі американських енергетичних продуктів та оборонного обладнання, і обидві сторони домовилися досягти угоди про двосторонню торгівлю в розмірі 500 мільярдів доларів до 2030 року.

Трамп назвав Індію "тарифним королем", а США домагаються від Індії зниження тарифів на різноманітну продукцію - від сільськогосподарських товарів і алкогольних напоїв до автомобілів, а також розширення доступу на ринок для американських компаній.

Практично в найближчі тижні розпочнеться залучення галузевих експертів до роботи над двосторонньою торговельною угодою, після чого відбудеться раунд особистих переговорів, йдеться у спільній заяві.

Наразі дефіцит торговельного балансу США з Індією становить 45,6 мільярда доларів. У той час як середньозважена ставка торговельного тарифу США становить близько 2,2%, середній тариф Індії значно вищий - 12%, згідно з даними Світової організації торгівлі.