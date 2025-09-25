Індія попросила США дозволити замість російської нафти купувати іранську – Bloomberg

Індійські чиновники заявили адміністрації президента США Дональда Трампа, що значне скорочення імпорту російської нафти можливе за умови, якщо Вашингтон дозволить відновити закупівлі у постачальників, які перебувають під санкціями — Ірану та Венесуели.

Про це пише Bloomberg.

Як повідомило джерело, ознайомлене з перебігом переговорів, делегація з Нью-Делі, яка перебувала з візитом у США цього тижня, повторила це прохання на зустрічах з американцями.

За словами індійських представників, одночасне припинення поставок з Росії, Ірану та Венесуели - трьох великих виробників - може спровокувати стрибок світових цін на нафту.

Міністр торгівлі Індії Піюш Гоял заявив цього тижня у Нью-Йорку, що країна хоче збільшити закупівлі американських нафти та газу.

Агентство нагадало, що Індія припинила купувати іранську нафту у 2019 році, а найбільший приватний НПЗ - Reliance Industries Ltd. - припинив купувати нафту із Венесуели у 2025 роціпісля посилення санкцій з боку США.

Нагадаємо:

Китай та Індія є найбільшими покупцями російської нафти.