Hyundai вкладе понад мільярд доларів в китайський підрозділ через крах продажів

Hyundai Motor Co. і BAIC Motor Corp. планують вкласти 1,1 мільярда доларів у своє спільне підприємство в Китаї, щоб прискорити перехід на електромобілі та збільшити експорт на тлі падіння продажів на найбільшому автомобільному ринку світу.

Про це пише Bloomberg.

Південнокорейська Hyundai і дочірня компанія BAIC Investment вкладуть близько 548 мільйонів доларів у своє спільне підприємство Beijing Hyundai Motor Co.

Але ще невідомо, чи зможуть вливання капіталу переломити багаторічний спад для Hyundai та її сестринського бренду Kia в Китаї, де швидкий перехід на електромобілі та поява національних лідерів, таких як BYD Co., негативно вплинули на продажі та прибутки традиційних автовиробників.

Існують також питання щодо доцільності використання Китаю як експортної бази, коли Пекін втягнутий у торгівельні суперечки між ЄС і США.

Спільне підприємство Hyundai з BAIC продало лише 137 300 автомобілів цього року станом на жовтень, що на 41% менше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Як і багато інших іноземних автовиробників, Hyundai скорочує інші напрямки своєї діяльності в Китаї, в тому числі закриває заводи. Навіть попит на ці закриті об'єкти був прохолодним - завод у Чунціні був проданий на початку 2024 року за половину початкової ціни.

Пекінська Hyundai також є збитковою, зафіксувавши дефіцит у 2,6 мільярда юанів (358 мільйонів дол) за дев'ять місяців, що закінчилися 30 вересня.