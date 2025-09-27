Лондонські дитячі садки постраждали від, ймовірно, російських хакерів

Кіберзлочинці викрали дані про понад 8000 дітей, які відвідують дитячі садки в Лондоні, що належать провайдеру послуг з догляду за дітьми Kido International, повідомили хакери на своєму порталі в даркнеті.

Про це повідомляє Reuters.

Угруповання, яке називає себе Radiant, підтвердило свої слова, опублікувавши імена, фотографії, домашні адреси та контактну інформацію про сім'ї 10 дітей, які, за їхніми словами, відвідували один із 18 дитячих садків Kido у Великому Лондоні.

Цей злом, який викликає серйозну стурбованість щодо захисту дітей та конфіденційності даних, став останнім у серії серйозних інцидентів із використанням програм-вимагачів у Великій Британії, які цього року потрясли британський бізнес.

"Наступним кроком для нас буде оприлюднення ще 30 "профілів" кожної дитини та 100 співробітників", – йдеться в повідомленні на веб-сайті Radiant, присвяченому витоку даних.

На запитання, де вони знаходяться, хакери відповіли, що в Росії, хоча вони не надали доказів на підтвердження цієї заяви.

Нагадаємо:

Найбільший британський виробник автомобілів Jaguar Land Rover (JLR) продовжує закриття своїх заводів до 1 жовтня після кібератаки на початку вересня, яка паралізувала його діяльність і спричинила труднощі для дрібних постачальників.

Перебої в роботі аеропортів ЄС, які останніми днями впливали на автоматизовані системи реєстрації пасажирів, були спричинені атакою програмою-вимагачем.