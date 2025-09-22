Атака програмою-здирником паралізувала великі аеропорти ЄС

Перебої в роботі аеропортів ЄС, які останніми днями впливали на автоматизовані системи реєстрації пасажирів, були спричинені атакою програмою-вимагачем.

Про це повідомило агентство ЄС з кібербезпеки, пише Reuters.

Кілька найбільших аеропортів Європи і в понеділок продовжували відчувати збої після того, як хакери вивели з ладу автоматизовані системи реєстрації, що надаються компанією Collins Aerospace (яка належить RTX), порушивши роботу десятків рейсів і вплинувши на тисячі пасажирів, починаючи з п'ятниці.

"Правоохоронні органи залучені для розслідування" шкідливого програмного забезпечення, яке блокує дані, вимагаючи викупу за їхнє розблокування, йдеться в заяві агентства ENISA, яке не уточнило, звідки відбувається атака.

За останні місяці жертвами кібератак ставали уряди та компанії, зокрема виробник автомобілів класу люкс Jaguar Land Rover, який через це був змушений тимчасово зупинити виробництво.

Директор з аналізу кіберзагроз британської компанії Sophos Рейф Піллінг зауважив, що зловмисники частіше націлюються на відоміші компанії, адже такі атаки привертають більше уваги, проте загалом їхня кількість не зростає.

"Руйнівні атаки стають більш помітними в Європі, але помітність не обов'язково означає збільшення частоти", - сказав він агентству Reuters.

"Дійсно масштабні та руйнівні атаки, які впливають на фізичний світ, і далі залишаються радше винятком, аніж правилом".

Опитування близько 1 000 компаній, проведене німецькою галузевою асоціацією Bitkom, показало, що програми-вимагачі - тобто шкідливе ПЗ, яке блокує дані, вимагаючи викуп, - є найпоширенішим видом кібератак. Кожна сьома компанія зізналася, що змушена була заплатити викуп.