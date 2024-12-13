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Google Play остаточно вимкне монетизацію для розробників з Росії

Олексій Артемчук — 13 грудня, 10:46
Google Play остаточно вимкне монетизацію для розробників з Росії
Getty Images

Компанія Google повідомила, що з 26 грудня 2024 року Google Play на невизначений термін припинить здійснювати платежі на адресу розробників, чиї банківські рахунки розташовані в Росії.

Про це йдеться в листах, які отримали розробники.

Починаючи з цієї дати користувачі не зможуть купувати в застосунках цих розробників. Дохід від продажу по всьому світу (тобто поза Росією) не нараховуватиметься.

"Після 25 грудня ми будемо відхиляти всі спроби користувачів придбати ваші платні програми, здійснити покупки в застосунках (включно з новими передплатами) та продовжити передплати через Google Play Платежі", – йдеться в листах Google

Останні виплати корпорація має намір провести 15 січня.

Нагадаємо:

Сервіс контекстної реклами Google AdSense повністю згорне свою діяльність в російському інтернеті та відключить облікові записи користувачів із Росії.

Росія Google

Google

Google Play остаточно вимкне монетизацію для розробників з Росії
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