Вночі Росія завдала удару по енергетиці шести областей

В шести областях є нові знеструмлення

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергооб'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Харківській та Херсонській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

Також на Харківщині російський БПЛА атакував службовий автомобіль енергетиків. Обійшлося без постраждалих.

"Енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово", – зазначили в Міненерго.

Станом на 10:00 ранку застосування відключень світла не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням буде повідомлятися на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

Також у міністерстві закликали перенести активне енергоспоживання на денний час – з 10:00 до 16:00, а у вечірні години (з 18:00 до 22:00) ощадливо використовувати електроенергію, щоб знизити навантаження на енергосистему і уникнути аварій.

Нагадаємо:

У ніч проти 10 червня Росія атакувала Україну 207 ударними БпЛА типу Shahed, в тому числі реактивними, "Гербера", "Італмас", баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Із ППО знешкодила 181, а влучання зафіксували на 14 локаціях.