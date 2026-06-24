Новини 24 червня: НПЗ у Москві не працюватиме ще пів року, Маск більше не трильйонер

Про що сьогодні говорили:

Про Ілона Маска. Найбагатша людина світу, Ілон Маск, більше не є трильйонером після того, як у вівторок 24 червня різко впали ціни на акції Tesla та SpaceX. За даними Індексу мільярдерів Bloomberg, його статки зараз становлять 957 мільярдів доларів.

Про Московський НПЗ. Московський нафтопереробний завод не відновить роботу ще щонайменше півроку після атак українських дронів.

Про чергові удари по "Нафтогазу". Росія масово атакувала автозаправні комплекси та виробничі активи групи "Нафтогаз" на Запоріжчині, Миколаївщині, Дніпропетровщині та Полтавщині.

Про паливну кризу в Росії. У тимчасово окупованому Криму почали масово закриватися автозаправні станції, у тому числі й АЗС великих мереж.

Росія веде переговори з Казахстаном про імпорт близько 50 тисяч метричних тонн бензину АІ-92, щоб полегшити внутрішній дефіцит, викликаний зупинками нафтопереробних заводів та позаплановими ремонтами.

У червні Росія має намір відвантажити рекордні обсяги сирої нафти зі своїх основних західних портів, оскільки переробленої нафти не вистачає.

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Пов'язані однією ниткою. Що отримує бізнес від мережі Threads

Ще кілька років тому класичної сторінки в соцмережах з ідеальним візуалом було цілком достатньо для стабільного залучення нових клієнтів. Тепер українці хочуть розуміти, хто стоїть за брендом, які його цінності та чому йому можна довіряти.