Росіяни масово атакували АЗК та потужності "Нафтогазу" в чотирьох областях
Росія атакувала автозаправні комплекси та виробничі активи групи "Нафтогаз" на Запоріжчині, Миколаївщині, Дніпропетровщині та Полтавщині.
Про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький у Facebook.
Під ударом опинилися одразу кілька АЗК "Укрнафта" (належить "Нафтогазу") у Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях.
Під час однієї з атак "Шахедом" серйозно поранено працівницю, яку пізніше госпіталізували у важкому стані. Внаслідок руйнувань роботу уражених заправок зупинено.
Крім того, вночі та вранці у середу, 24 червня, росіяни атакували виробничі активи "Нафтогазу" на Полтавщині.
Внаслідок цього є значні пошкодження об'єктів видобутку та зберігання газу. Роботу частини з них зупинено. На цих об'єктах ніхто з персоналу та рятувальників не постраждав.
"Завдяки оперативним діям рятувальників ДСНС та фахівців Групи Нафтогаз на одному з об'єктів вдалося швидко ліквідувати пожежу", відзначив Корецький.
Нагадаємо:
На початку червня "Нафтогаз" досяг угоди з комітетом держателів єврооблігацій на 1,2 млрд євро щодо продовження строків їх погашення до 2032-2033 років.
Тоді Корецький зазначив, що лише у 2025 році росіяни завдали 229 ударів по об'єктах "Нафтогазу" – більше, ніж за попередні три роки повномасштабної війни разом. Від початку 2026 року до початку червня, за його словами, компанія зазнала вже понад 170 атак.
Внаслідок масованої комбінованої атаки Росії 5 травня на об'єкти газовидобутку група "Нафтогаз" має імпортувати додаткові обсяги газу.