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Росіяни масово атакували АЗК та потужності "Нафтогазу" в чотирьох областях

Семен Рубан — 24 червня, 18:30
Росіяни масово атакували АЗК та потужності Нафтогазу в чотирьох областях
Росія масово атакувала об'єкти "Нафтогазу"
Фото: "Нафтогаз"

Росія атакувала автозаправні комплекси та виробничі активи групи "Нафтогаз" на Запоріжчині, Миколаївщині, Дніпропетровщині та Полтавщині.

Про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький у Facebook.

Під ударом опинилися одразу кілька АЗК "Укрнафта" (належить "Нафтогазу") у Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Під час однієї з атак "Шахедом" серйозно поранено працівницю, яку пізніше госпіталізували у важкому стані. Внаслідок руйнувань роботу уражених заправок зупинено.

Крім того, вночі та вранці у середу, 24 червня, росіяни атакували виробничі активи "Нафтогазу" на Полтавщині.

Внаслідок цього є значні пошкодження об'єктів видобутку та зберігання газу. Роботу частини з них зупинено. На цих об'єктах ніхто з персоналу та рятувальників не постраждав.

"Завдяки оперативним діям рятувальників ДСНС та фахівців Групи Нафтогаз на одному з об'єктів вдалося швидко ліквідувати пожежу", відзначив Корецький.

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Нагадаємо:

На початку червня "Нафтогаз" досяг угоди з комітетом держателів єврооблігацій на 1,2 млрд євро щодо продовження строків їх погашення до 2032-2033 років.

Тоді Корецький зазначив, що лише у 2025 році росіяни завдали 229 ударів по об'єктах "Нафтогазу" – більше, ніж за попередні три роки повномасштабної війни разом. Від початку 2026 року до початку червня, за його словами, компанія зазнала вже понад 170 атак.

Внаслідок масованої комбінованої атаки Росії 5 травня на об'єкти газовидобутку група "Нафтогаз" має імпортувати додаткові обсяги газу.

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