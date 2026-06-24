Маск втратив статус трильйонера через падіння ціни акцій SpaceX

Найбагатша людина світу Ілон Маск більше не є трильйонером після того, як у вівторок 24 червня різко впали ціни на акції Tesla та SpaceX. За даними Індексу мільярдерів Bloomberg, його статки зараз становлять 957 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Bsiness Insider.

Маск став трильйонером на початку цього місяця, одразу після історичного первинного розміщення акцій SpaceX, в результаті якого вартість ракетної компанії оцінили в понад 2 трильйони доларів.

Акції компанії зростали протягом кількох днів, а роздрібні інвестори охоче вкладали кошти, сподіваючись на реалізацію науково-фантастичних обіцянок компанії.

Однак цього тижня акції SpaceX різко впали. У вівторок вони закрилися на рівні близько 156 доларів, що на понад 30% нижче за денний пік у 225 доларів, зафіксований 16 червня, хоча це все ще більше, ніж 150 доларів, з яких акції почали торгуватися 12 червня.

Останніми днями акції технологічних компаній зазнали падіння на тлі побоювань щодо "бульбашки" штучного інтелекту та підвищення процентних ставок.

Деякі аналітики ставлять під сумнів надзвичайно високу оцінку вартості SpaceX та її амбітні цілі — від створення центрів обробки даних у космосі до висадки людей на Марс.

Майбутнє закінчення періоду блокування акцій, коли перші інвестори та акціонери зможуть реалізувати свої пакети, стане серйозним випробуванням.

Ракетобудівна компанія досі залишається найціннішим активом Маска. За даними Bloomberg, станом на вівторок вартість його акцій становила 744 млрд доларів і складала майже 80% його чистого капіталу. Його пакет акцій Tesla, вартістю 158 млрд доларів, також постраждав від розпродажу.

Статки Маска все ще значно перевищують статки другого за багатством — співзасновника Google Ларрі Пейджа. Для порівняння: різниця між ними — приблизно 660 млрд доларів — еквівалентна статкам більш ніж двох Джеффів Безосів.

Нагадаємо:

Перший у світі трильйонер, американець Ілон Маск заявив, що його ракетна компанія SpaceX може принести 1 трильйон доларів доходу до 2030 року.