Біля головного нафтового хабу Ірану помітили розлив нафти

На супутникових знімках цього тижня біля головного іранського нафтового вузла на острові Харк зафіксували ймовірний розлив нафти, який охопив десятки квадратних кілометрів моря.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Імовірний розлив, що на зображеннях виглядає як сіро-біла пляма, охопив води на захід від острова завдовжки 8 кілометрів, свідчать знімки супутників Sentinel, зроблені 6-8 травня.

Острів Харк у Перській затоці (окреслений зеленим). Через нього проходить близько 90% експорту сирої нафти Ірану, а потужність завантаження сягає 7 мільйонів барелів на добу.

Співзасновник консалтингової компанії Data Desk Луїс Годдард, яка спеціалізується на кліматі та сировинних ринках, погодився, що знімки, ймовірно, показують нафтову пляму. За його словами, це може бути найбільший такий інцидент від початку війни США та Ізраїлю проти Ірану 70 днів тому.

Причина можливого розливу та його точне джерело наразі невідомі, додав Морленд, зауваживши, що знімки від 8 травня не показали ознак нових активних витоків.

