Фінляндія блокує більше російських угод з купівлі нерухомості

Міністерство оборони Фінляндії заявило, що заблокувало сім угод з нерухомістю за участю двох російських покупців на тій підставі, що дозвіл на придбання може загрожувати національній безпеці.

Про це пише Reuters.

Останні рішення стосуються одного об'єкта нерухомості в Паргасі на узбережжі південної Фінляндії і п'яти об'єктів нерухомості в Кокемакі в південно-західній частині країни, йдеться в заяві міністерства.

Обидві особи, які уклали угоди, були приватними особами з російським громадянством, додали в міністерстві.

У вересні уряд Фінляндії запропонував заборонити більшості громадян Росії купувати нерухомість у країні.

Гельсінкі вже деякий час намагається обмежити купівлю російськими громадянами нерухомості поблизу стратегічних об'єктів на основі існуючих норм, заблокувавши три угоди в жовтні 2023 року і ще три - в січні цього року.

Нагадаємо:

Окружний суд міста Гельсінкі задовольнив клопотання НАК "Нафтогаз України" та ще п’ятьох компаній Групи Нафтогаз і наклав арешт на окремі активи, що належать Росії на території Фінляндії.