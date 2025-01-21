Фінансова індустрія США готова до інтеграції криптовалют – керівник Bank of America

Генеральний директор Bank of America заявив про можливість крипторозрахунку у майбутньому за умови дозволу від регулятора.

Про це заявив Генеральний директор Bank of America Браян Мойніхен у Давосі, передає CNBC.

Американські банки зазвичай не дозволяють клієнтам використовувати криптовалюту для транзакцій, хоча їхні інституційні торгові підрозділи та підрозділи з управління капіталом беруть участь у ринках біткойн-біржових ETF.

Лідери галузі, в тому числі генеральний директор JPMorgan Chase Джеймі Дімон, називають біткойн валютою злочинців та шахраїв.

З іншого боку, головний виконавчий директор Bank of America Браян Мойніхен припустив можливість дозволу криптовалютних транзакцій за умови дозволу регулятора.

"Якщо будуть прийняті правила, які зроблять криптовалюту реальною річчю, з якою можна буде вести бізнес, ви побачите, що банківська система буде жорстко реагувати на транзакційні операції

У нас вже є сотні патентів на блокчейн, ми знаємо, як увійти в цю сферу", — заявив Мойніхен.

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