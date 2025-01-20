Bitcoin встановив новий історичний рекорд ціни

Bitcoin оновив історичний максимум ціни й сягнув піка у $109007 станом на 09:06 у понеділок 20 січня.

Це випливає з даних CoinDesk.

Станом на 09:50 ціна основної криптовалюти трохи відскочила до $107817. Капіталізація криптовалюти сягнула $2,14 трильйона.

Найбільша криптовалюта у світі з початку 2025 року додала у ціні близько 14 тисяч доларів відносно нового рекорду.

На цей же час друга за капіталізацією криптовалюта Etherium сягнула $3377 за одиницю.

Нагадаємо:

За тиждень до 17 січня Bitcoin повернувся на шлях до рекордних максимумів, адже до другої президентської інавгурації прихильника криптовалют Дональда Трампа залишилося всього кілька днів.