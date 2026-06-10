Нафта відреагувала на нові удари США по Ірану

Ціни на нафту зросли після нових ударів американських військових по Ірану та даних ринку про чергове значне скорочення запасів сирої нафти у США.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent зросли на 66 центів, або 0,7%, до $92,11 за барель. Американська West Texas Intermediate подорожчала на 60 центів, або 0,7%, до $88,80.

Військові США вдарили по іранських цілях після того, як президент Дональд Трамп пообіцяв відповісти на збиття американського ударного гелікоптера Apache. Це нова ескалація, яка загрожує зірвати крихке припинення вогню між Вашингтоном і Тегераном.

Водночас Тегеран продовжує блокувати більшість судноплавства через Ормузьку протоку, через яку зазвичай проходить п'ята частина світової сирої нафти та скрапленого природного газу. Вашингтон запровадив власну блокаду іранських портів.

Міністр енергетики США у вівторок заявив, що рух суден у затоці та експорт нафти через Ормузьку протоку зростають, хоча Вашингтон і Тегеран не можуть домовитися про завершення своєї понад тримісячної війни.

Тим часом запаси сирої нафти у США минулого тижня скоротилися восьмий тиждень поспіль, повідомили ринкові джерела з посиланням на дані American Petroleum Institute, оприлюднені у вівторок. Запаси бензину також зменшилися.

США під час війни виступали граничним постачальником сирої нафти та нафтопродуктів і наростили експорт до Азії та Європи. Нижчі американські запаси можуть вдарити по експорту і підштовхнути ціни вгору.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що Іран збив американський вертоліт Apache, який патрулював Ормузьку протоку вночі, і пообіцяв відповісти, але не надав інших подробиць.

Військові США заявили, що почали завдавати ударів у відповідь на збиття Іраном вертольота Apache, який патрулював Ормузьку протоку. В Ірані повідомили про серію вибухів.