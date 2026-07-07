Росія вивозить рекордні обсяги нафти морем, але не може її продати

Морський експорт російської сирої нафти зріс до найвищого рівня від початку повномасштабної війни, але падіння цін і накопичення непроданих барелів створюють для Кремля нові проблеми.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За даними Bloomberg, середні морські відвантаження російської нафти за чотири тижні до 5 липня зросли до 4,22 млн барелів на добу. Це максимум від початку вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

Зростання експорту відбувається на тлі посилення українських ударів по російських НПЗ і нафтосховищах. За останні тижні двічі був атакований завод "Лукойлу" "Норсі" потужністю 340 тис. барелів на добу, а також найбільший у РФ Омський НПЗ потужністю 440 тис. барелів на добу, підприємства в Ярославлі та Усть-Лузі.

Удари по переробці, ймовірно, змушують Росію виводити на експорт нафту, яку вона не може переробити всередині країни. Водночас власний видобуток РФ падає: у травні він становив 9 млн барелів на добу, що майже на 700 тис. барелів нижче за ціль Москви в межах угоди з ОПЕК+.

Проблеми з НПЗ уже б'ють по внутрішньому ринку пального. Москва змушена збільшувати субсидії переробникам, які постачають пальне всередині країни, і розглядати імпорт пального. Роздрібні ціни зростають, а дефіцит бензину спричиняє черги на АЗС.

Однак рекордні відвантаження не означають такого ж зростання фактичних поставок покупцям. Обсяги російської нафти в морі знову наблизилися до рівнів початку року, оскільки у червні експорт випереджав доставки приблизно на 500 тис. барелів на добу.

За даними відстеження танкерів, вантажі починають накопичуватися біля єгипетського порту Мерса-ель-Хамра та в районі архіпелагу Ріау на схід від Сінгапуру.

Нагадаємо:

Ціна на флагманську російську нафту впала до рівня, що спостерігався до початку конфлікту на Близькому Сході.