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Дрони змусили "Газпром" створювати власні групи захисту об'єктів

Артур Крижний — 6 липня, 12:15
Дрони змусили Газпром створювати власні групи захисту об'єктів
Фото: Getty Images

Російський "Газпром" домовився з Міноборони РФ про створення мобільних вогневих груп для захисту своїх об'єктів від атак безпілотників.

Про це пише російське видання The Moscow Times.

Головним завданням цих груп має бути патрулювання й охорона об'єктів газопостачання. Їх також можуть залучати до захисту іншої критичної інфраструктури.

З початку 2026 року "Газпром" повідомляв про удари по компресорних станціях, які забезпечують експорт газу "Турецьким потоком" і "Блакитним потоком", пише видання.

Також під атаки потрапляли Астраханський газопереробний завод, один із найбільших у РФ, а в ніч на 24 червня – газопереробний і гелієвий заводи "Газпрому" в Оренбурзькій області.

Нагадаємо:

15 травня газопереробний завод "Газпрому" в Астраханській області на півдні Росії зупинив виробництво автомобільного пального після пожежі, що спалахнула 13 травня внаслідок атаки дрона.

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