Експорт російського бензину впав майже на третину у 2024 році

Росія в 2024 році скоротила експорт бензину через порти та прикордонні переходи майже на 30% порівняно з попереднім роком – до близько 4 млн тонн.

Про це свідчать дані джерел у галузі та розрахунки Reuters, пише enkorr.

За словами трейдерів, зниження відвантажень пов'язане із дією заборони на експорт бензину, а також сезонними й позаплановими ремонтами на російських НПЗ після ударів українських дронів.

Влада Росії ввела заборону на вивіз бензину з 1 березня 2024 року для захисту внутрішнього ринку. Виняток було зроблено для поставок у рамках міжурядових угод, зокрема з країнами Єврозійського економічного союзу (в нього входять Росія, Білорусь, Казахстан, Вірменія та Киргизстан, – ред.) на паливо, яке вивозять громадяни для особистого користування, а також автобензини, призначені для надання міжнародної гуманітарної допомоги.

Після тимчасового зупинення дії ембарго з 20 травня до кінця липня російський уряд знову повернув експортну заборону в серпні, дозволивши з грудня його вивезення лише виробникам.

Скорочення перероблення нафти й позапланові ремонти на російських НПЗ також змусили заводи зменшити експортні відвантаження бензину для насичення внутрішнього ринку.

Окрім того, минулого року продовжувало діяти експортне мито для нафтопродуктів обсягом 50 тис руб, введене 2023 року для обмеження вивезення на експорт моторного палива, спочатку купленого для внутрішнього споживання, за цінами, зниженими шляхом демпферної субсидії.

Основне падіння експорту автобензинів припало на порти Росії.

Так, поставки палива через балтійський порт "Усть-Луга", який раніше був основним напрямом експорту, 2024 року впали вдвічі до попереднього року. Відвантаження автобензинів через балтійський порт "Висоцьк" торік скоротилися на 74%.

Поставки автопалива через арктичний порт "Мурманськ" 2024 року впали на 58%, через порт "Кавказ" – майже вдвічі, з чорноморського порту "Тамань" торік було відвантажено лише одну партію бензину обсягом 30 тис. тонн після 383 тис. тонн 2023 року.

Водночас відвантаження автопалива в напрямку Монголії, яка підписала з Росією угоду про поставки нафтопродуктів, збільшилося на чверть до 2023 року. Учасники ринку вважають, що частину цих обсягів могли реекспортувати.

Поставки російського бензину в Узбекистан 2024 року зросли на 20%, у Таджикистан – збереглося на рівні 2023 року, в Киргизію – скоротилося на 7,5%, в Афганістан – упали на 60%.

Нагадаємо:

Експорт нафтопродуктів із Росії зріс до п’ятимісячного максимуму у грудні, оскільки завершення сезонного технічного обслуговування на нафтопереробних заводах сприяло збільшенню поставок ключових видів пального.