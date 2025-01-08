Експорт пального з РФ досяг п’ятимісячного максимуму після технічних ремонтів НПЗ

Експорт нафтопродуктів із Росії зріс до п’ятимісячного максимуму у грудні, оскільки завершення сезонного технічного обслуговування на нафтопереробних заводах сприяло збільшенню поставок ключових видів пального.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Морські поставки нафтопродуктів склали 2,24 мільйона барелів на день минулого місяця, згідно з даними, зібраними Bloomberg на основі аналітики Vortexa Ltd. Це на 12% більше, ніж у переглянутих обсягах за листопад, і є найвищим показником із липня.

Ці потоки є одним із ключових індикаторів для оцінки видобутку сирої нафти в країні, оскільки Москва засекретила офіційні дані про виробництво.

Видобуток сирої нафти в Росії у грудні впав нижче встановленого ОПЕК+ рівня, за даними джерел, знайомих із цифрами Міністерства енергетики.

Рівень переробки на нафтопереробних заводах Росії у грудні досяг 17-місячного максимуму в середині місяця, що стимулювало зростання виробництва пального. Найбільше зростання експорту припало на дизель і нафтовий бензин, показують дані Vortexa.

Попри це, загальний експорт переробленого пального у грудні був приблизно на 10% нижчим, ніж за аналогічний період попереднього року. Крім того, середні обсяги експорту за 2024 рік були приблизно на 12% нижчими, ніж у 2022 році, коли Європа ще імпортувала російські нафтопродукти.

Експорт дизельного пального та газойлю зріс на 17% у порівнянні з попереднім місяцем, досягнувши п’ятимісячного максимуму в 899 тисяч барелів на день. Поставки в африканські порти зросли на 33%.

Туреччина та Бразилія залишалися провідними покупцями російського дизеля минулого року, однак обсяги експорту в Африку також зросли, зокрема до Лівії, Тунісу та Єгипту.