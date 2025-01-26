Не дозволяйте ШІ обкрадати артистів: Пол Маккартні закликав захистити авторські права

Один з авторів The Beatles Пол Маккартні попередив, що штучний інтелект може бути використаний для "обкрадання" артистів, і закликав британський уряд переконатися, що майбутні реформи авторського права захистять творчі індустрії.

Про це повідомляє Reuters.

У грудні Британія запропонувала художникам ліцензувати свої роботи для використання в навчанні ШІ, але також заявила, що має бути виняток, "щоб підтримати використання широкого спектру матеріалів розробниками ШІ, права на які не були захищені".

В інтерв'ю BBC Маккартні сказав, що він стурбований тим, що тільки технологічні гіганти отримають вигоду, якщо авторські права не будуть належним чином захищені.

"ШІ - це чудова річ, але він не повинен обкрадати творчих людей. Переконайтеся, що ви захищаєте творчих мислителів, творчих художників, інакше у вас їх не буде. Ось так просто", - сказав Маккартні.

Уряд Великої Британії наразі проводить консультації своїх реформ у сфері авторського права, заявляючи, що існує правова невизначеність щодо того, як застосовуються існуючі закони в Британії, що ризикує підірвати інвестиції та впровадження технологій штучного інтелекту.

Маккартні сказав, що існує ризик того, що артисти можуть втратити, якщо зміни не будуть враховані належним чином.

"Ви отримуєте молодих хлопців, дівчат, які пишуть прекрасну пісню, і вони не володіють нею, і вони не мають до неї ніякого відношення, і будь-хто, хто хоче, може просто вкрасти її.

Правда в тому, що гроші кудись йдуть, і вони потрапляють на стрімінгові платформи - хтось їх отримує, і це має бути людина, яка їх створила. Це не має бути просто якийсь технологічний гігант десь", – додав Пол.

Нагадаємо:

Великі музичні лейбли та світові виконавці підписують листи проти ШІ та подають позови проти ШІ, що генерує музику.