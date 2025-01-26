Не позволяйте ИИ обворовывать артистов: Пол Маккартни призвал защитить авторские права

Один из авторов The Beatles Пол Маккартни предупредил, что искусственный интеллект может быть использован для "обворовывания" артистов, и призвал британское правительство убедиться, что будущие реформы авторского права защитят творческие индустрии.

Об этом сообщает Reuters.

В декабре Британия предложила художникам лицензировать свои работы для использования в обучении ИИ, но также заявила, что должно быть исключение, "чтобы поддержать использование широкого спектра материалов разработчиками ИИ, права на которые не были защищены".

<В интервью BBC Маккартни сказал, что он обеспокоен тем, что только технологические гиганты получат выгоду, если авторские права не будут должным образом защищены.

"ИИ - это замечательная вещь, но он не должен обворовывать творческих людей. Убедитесь, что вы защищаете творческих мыслителей, творческих художников, иначе у вас их не будет. Вот так просто", - сказал Маккартни.

<Правительство Великобритании в настоящее время проводит консультации своих реформ в сфере авторского права, заявляя, что существует правовая неопределенность в отношении того, как применяются существующие законы в Британии, что рискует подорвать инвестиции и внедрение технологий искусственного интеллекта.

<Маккартни сказал, что существует риск того, что артисты могут потерять, если изменения не будут учтены должным образом.

"Вы получаете молодых парней, девушек, которые пишут прекрасную песню, и они не владеют ею, и они не имеют к ней никакого отношения, и любой, кто хочет, может просто украсть ее.

Правда в том, что деньги куда-то уходят, и они попадают на стриминговые платформы - кто-то их получает, и это должен быть человек, который их создал. Это не должен быть просто какой-то технологический гигант где-то", - добавил Пол.

Напомним:

Великие музыкальные лейблы и мировые исполнители подписывают письма против ИИ и подают иски против ИИ, генерирующего музыку.