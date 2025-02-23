Економіка Південної Африки під загрозою через відключення світла

Вперше за рік нормування електроенергії в ПАР повернулося до найвищого рівня після того, як кілька генеруючих блоків державної компанії вийшли з ладу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Eskom Holdings SOC Ltd. запровадить 6-й етап відключення електроенергії, що означає відключення 6 000 мегават, йдеться у повідомленні компанії на платформі X.

Компанія заявила, що їй довелося відключити більше електроенергії після того, як вийшли з ладу додаткові вугільні блоки, а також зупинити майже 7 000 мегават потужностей для проведення планового технічного обслуговування.

Востаннє компанія вдавалася до відключення електроенергії 10 лютого 2024 року.

Якщо ротаційні відключення, відомі як "перевантаження", продовжаться, це вдарить по економіці, яка лише частково оговтується від поганої роботи енергокомпанії.

Eskom провела значний ремонт свого парку електростанцій, що працюють переважно на вугіллі і виробляють понад 80% електроенергії в Південній Африці, що дозволило запобігти відключенням протягом майже року.

Відключення електроенергії завдало значної шкоди економіці - за оцінками центрального банку, до 49 млн доларів на день