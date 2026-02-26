Розслідувачі з’ясували подробиці покупки Ротенбергом "палацу Путіна"

Бізнесмен і друг російського лідера Аркадій Ротенберг купив "палац Путіна" під Геленджиком за 800 тисяч рублів через два місяці після того, як заявив про його придбання.

Про це пише "Радіо Свобода", посилаючись на розслідування команди Олексія Навального.

Компанія "Инвестиционные решения", яка фінансує будівництво, в 2023 році перерахувала шість з половиною мільярдів рублів Фонду Аліни Кабаєвої та її асоціації клубів художньої гімнастики "Небесная грация".

Ротенберг заявляв, що придбав об'єкт "кілька років тому" і збирається зробити з нього апарт-готель.

Розслідувачі з'ясували, що угода була зареєстрована 31 березня 2021 року – Ротенберг отримав 100% акцій компанії "Бином" у фірми "Інвестиційні рішення" за 800 тисяч рублів ("Бином" належить компанії "Комплекс", на яку оформлений "палац Путіна").

"Як і у випадку з фондом Аліни Кабаєвої, основну частину отриманих від палацу грошей фонд "Небесная грация" тримає на депозитах", – говориться у повідомленні.

"У 2024 році вони отримали 435 мільйонів рублів у вигляді відсотків за банківськими вкладами. Це більше, ніж весь бюджет офіційної Федерації гімнастики Росії", – запевняють розслідувачі.

При чому організації Кабаєвої не займаються "жодною масштабною благодійністю та реальною допомогою спортсменам".

За їх даними "палац Путіна" площею 68 гектарів на мисі Ідокопас побудували в 2010 році, його вартість становить близько мільярда доларів.

Сам російський лідер Володимир Путін заперечував, що він особисто чи його родичі мають палац.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що російський бізнесмен Аркадій Ротенберг заявив, що є бенефіціаром "палацу Путіна" на мисі Ідокопас в Геленджику.

Фонд боротьби з корупцією опублікував відео і фотографії з його "палацу Путіна" під Геленджиком.

Раніше 17 світових ЗМІ отримали у своє розпорядження так званий "Архів Ротенбергів" - 30 тисяч електронних листів і 12 тисяч документів, які пояснюють, як олігархи Аркадій і Борис Ротенберги ховають від західних санкцій свої активи, а також активи сім'ї Путіна.