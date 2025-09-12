Китай отримав нові партії газу з підсанкційного заводу

Четвертий танкер-газовоз, який бере участь у перевезенні скрапленого природного газу (СПГ) з підсанкційного проєкту "Арктик СПГ-2", прибув до термінала Beihai LNG у Китаї.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на Reuters.

СПГ-танкер Buran знаходиться в порту Tieshan, розташованому в регіоні Гуансі на півдні Китаю, згідно з даними про пересування суден.

Про першу доставку вантажу з "Арктик СПГ-2" моменту запуску заводу в кінці 2023 року стало відомо в кінці серпня 2025. У цей же термінал партію СПГ доставив СПГ-танкер Artic Mulan, а потім на початку вересня - газовози Voskhod і Zarya.

Ще партія на борту судна Iris очікує прибуття найближчими днями.

Відвантаження з "Арктик СПГ-2" ускладнені ризиком вторинних санкцій і дефіцитом танкерного флоту.

Завод Arctic LNG 2 мав стати одним із найбільших у Росії, з річним обсягом виробництва майже 20 млн тонн.

Нагадаємо:

На початку вересня найбільший у Росії виробник скрапленого природного газу (СПГ) "Новатек" підтвердив перше постачання СПГ з підсанкційного проєкту "Арктик СПГ-2" до Китаю.