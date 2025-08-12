Ціни на нафту зростають після продовження торгового перемир’я між США та Китаєм

Ціни на нафту у вівторок зросли після того, як США та Китай домовилися продовжити на 90 днів паузу у підвищенні мит, що знизило побоювання ескалації торговельної війни та потенційного удару по попиту на паливо у двох найбільших економіках світу.

Про це пише Reuters.

Вартість Brent піднялася на 26 центів, або 0,39%, до $66,89 за барель. Ф’ючерси на американську WTI додали 22 центи, або 0,34%, до $64,18.

За словами представника Білого дому, президент США Дональд Трамп продовжив тарифне перемир’я з Китаєм, відклавши введення потрійних мит на китайські товари. Це рішення дало надію на досягнення торговельної угоди та уникнення фактичного ембарго між країнами.

Інвестори також уважно стежать за підготовкою зустрічі Трампа та лідера РФ Володимира Путіна, запланованої на 15 серпня в Алясці, де сторони спробують домовитися про завершення війни в Україні. Очікується, що будь-яка мирна угода знизить ризик перебоїв у постачанні російської нафти, який тривалий час тиснув на ринок.

Трамп раніше пригрозив накласти вторинні санкції на покупців російської нафти, зокрема Китай та Індію, якщо Росія не погодиться на мир. Напередодні зустрічі ризик введення цих обмежень зменшився.

Додатковим фактором для ринку стане оприлюднення даних про інфляцію у США, що може вплинути на очікування щодо подальших кроків Федеральної резервної системи. Ознаки можливого зниження ставок підтримали б ціни на нафту.