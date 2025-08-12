Цены на нефть растут после продолжения торгового перемирия между США и Китаем

Цены на нефть во вторник выросли после того, как США и Китай договорились продлить на 90 дней паузу в повышении пошлин, что снизило опасения эскалации торговой войны и потенциального удара по спросу на топливо в двух крупнейших экономиках мира.

Об этом пишет Reuters.

Стоимость Brent поднялась на 26 центов, или 0,39%, до $66,89 за баррель. Фьючерсы на американскую WTI прибавили 22 цента, или 0,34%, до $64,18.

По словам представителя Белого дома, президент США Дональд Трамп продлил тарифное перемирие с Китаем, отложив введение тройных пошлин на китайские товары. Это решение дало надежду на достижение торгового соглашения и избежание фактического эмбарго между странами.

Инвесторы также внимательно следят за подготовкой встречи Трампа и лидера РФ Владимира Путина, запланированной на 15 августа в Аляске, где стороны попытаются договориться о завершении войны в Украине. Ожидается, что любое мирное соглашение снизит риск перебоев в поставках российской нефти, который долгое время давил на рынок.

Трамп ранее пригрозил наложить вторичные санкции на покупателей российской нефти, в частности Китай и Индию, если Россия не согласится на мир. Накануне встречи риск введения этих ограничений уменьшился.

Дополнительным фактором для рынка станет обнародование данных об инфляции в США, что может повлиять на ожидания относительно дальнейших шагов Федеральной резервной системы. Признаки возможного снижения ставок поддержали бы цены на нефть.