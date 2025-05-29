Цены на нефть отреагировали на решение суда по пошлинам Трампа

Мировые цены на нефть выросли после того, как американский суд заблокировал основную часть тарифов, введенных администрацией Дональда Трампа.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent в четверг выросли на 78 центов, или 1,2%, - до 65,68 долл за баррель. Американская WTI подорожала на 78 центов, или 1,3%, - до 62,62 долл за баррель.

Федеральный суд США постановил, что Трамп превысил свои полномочия, когда ввел общие пошлины на импорт из стран-партнеров. Это поддержало аппетит к риску на глобальных рынках. Впрочем, аналитики предупреждают: эффект может быть кратковременным, ведь администрация Трампа уже анонсировала апелляцию.

На рынке также опасаются новых ограничений на российскую нефть, тогда как OPEC+ может договориться об ускоренном росте добычи. Аналитики ING ожидают, что группа одобрит очередное увеличение на 411 тыс. баррелей в сутки и продолжит наращивать добычу до конца третьего квартала, "сосредоточившись на защите доли рынка".

К рискам для поставок добавляется ситуация с Chevron, которая прекратила добычу нефти в Венесуэле после потери лицензии, выданной ранее правительством США. Еще в апреле власти Венесуэлы отменили отгрузку нефти Chevron из-за неопределенности относительно санкций. До этого компания экспортировала около 290 тыс. баррелей в сутки - более трети объема страны.

Кроме того, лесной пожар в Альберте, Канада, заставил остановить часть нефтедобывающих объектов и привел к эвакуации жителей одного из городов.