Ціни на нафту зросли: погіршилися прогнози попиту

Ціни на нафту зросли у вівторок, 28 січня, але залишилися біля двотижневого мінімуму через слабкі економічні дані з Китаю та прогнози потепління погоди в інших країнах, що погіршило прогнози попиту.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 42 центи, або 0,54%, до 77,5 доларів за барель. Ціни на нафту West Texas Intermediate у США зросли на 34 центи, або 0,46%, до 73,51 долара. У понеділок Brent встановився на найнижчому рівні з 9 січня, тоді як WTI досяг мінімуму з 2 січня.

Китай, найбільший у світі імпортер сирої нафти, повідомив у понеділок про несподіване скорочення виробничої діяльності в січні, що посилило занепокоєння щодо зростання глобального попиту на сиру нафту.

"Загальний тон обережності в середовищі ризиків у поєднанні зі слабшими показниками PMI в Китаї, які ставлять під сумнів перспективи попиту на нафту в Китаї, можуть гальмувати ціни на нафт"», — сказав аналітик IG Єп Джун Ронг.

Очікується, що попит на сиру нафту в Китаї також постраждає через останні санкції США щодо торгівлі російською нафтою. Аналітики FGE вважають, що нафтопереробні заводи в Шаньдуні найближчим часом втратять до 1 мільйона барелів на добу поставок сирої нафти через заборону, накладену Shandong Port Group на танкери, які перебувають під санкціями США.

"Альтернативні барелі сирої нафти (російським постачанням) шукаються одночасно, але вони коштують набагато дорожче", - зазначають аналітики.

Кілька незалежних нафтопереробних заводів у Китаї призупинили роботу або планують це зробити на невизначений період обслуговування, повідомили Reuters джерела, оскільки нові китайські тарифи та податкова політика призводять заводи до збитків.

Індія, третій за величиною імпортер сирої нафти в світі, також стикається з перебоями в постачанні російської нафти, але тамтешні нафтопереробники користуються періодом згортання санкцій, щоб здійснювати закупівлі до березня, кажуть аналітики FGE.

У США за прогнозами погоди протягом цього тижня температура буде вищою за норму, що негативно впливає на попит на паливо для опалення після екстримальних холодів, які спровокували ралі природного газу та дизельного палива в попередні сесії.

!Температури в обох регіонах (США та Європі) зростають, що дозволяє дещо знизити попит на паливо для опалення", — сказав у понеділок нафтовий аналітик StoneX Алекс Ходес.

Нагадаємо:

Ціни на нафту впали в понеділок, 27 січня, після того, як президент США закликав ОПЕК знизити ціни, паралельно оголосивши заходи щодо збільшення видобутку нафти і газу в США в перший тиждень свого перебування на посаді.