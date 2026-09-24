Нафта торгується на рівні 103 доларів

У четвер, 24 вересня, ціна нафти трималась на рівні 103,66 доларів за барель.

Про це відомо зі статистики Tradingeconomics.

Так, у четвер 24 вересня ціна бареля нафти еталонного бренду Brent тримається на рівні 103,66 долара за барель.

Загалом від минулого робочого дня ціна піднялась на 0,5 долар.

17 серпня сплинув 60-денний термін для укладення детальної мирної угоди, передбачений рамковою домовленістю між США та Іраном від червня 2026 року.

Тоді ж Трамп закликав Іран підняти "білий прапор" і припинити конфлікт зі Сполученими Штатами.

Наприкінці серпня у США також анонсували нові санкції проти Ірану, які у Вашингтоні називають "найбільшою кампанією скоординованої економічної ізоляції в історії світу".

Нагадаємо:

Іран через катарських посередників передав США три умови для відновлення переговорів, спрямованих на завершення війни.