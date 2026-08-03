Ціни на нафту падають на тлі заяв Трампа про нові переговори з Іраном

Ціни на нафту впали більш ніж на 4 долари за барель після того, як президент США Дональд Трамп утримався від нової атаки на Іран, прагнучи досягти швидкої угоди, яка б зупинила ядерні амбіції Тегерана та знову відкрила б Ормузьку протоку.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Так, ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 4,49 дол., або на 5,11% – до 83,44 дол, тоді як американська нафта WTI коштувала 79,77 дол. за барель, що на 4,90 дол., або на 5,79%, менше, ніж раніше.

Вартість обох контрактів зросла більш ніж на 20% минулого місяця після відновлення бойових дій між США та Іраном, а також після того, як напади на кілька танкерів поблизу Оману посилили занепокоєння щодо безпеки, що стримує відправників від заходу в Перську затоку для завантаження нафти.

На знак деескалації 1 серпня Трамп на своїй платформі Truth Social заявив, що Іран та інші країни Близького Сходу попросили часу для завершення угоди, яка призведе до "негайного, повного та цілковитого" відновлення життєво важливої ​​протоки та "припинення ядерної загрози з боку Ірану".

"Більша увага приділяється тому, чи перетвориться цей тиждень на повторення минулого тижня – з надіями на крах угоди, оскільки Іран зволікає та продовжує використовувати свій контроль над протокою, можливо, шляхом нападу на базу США або танкер, що проходить транзитом через цей водний шлях", – сказав ринковий аналітик IG Тоні Сікамор, якого цитує агентство.

Нагадаємо:

У п'ятницю, 31 липня, ціни на нафту продовжили знижуватися, оскільки ознаки відновлення поставок нафти через Ормузьку протоку послабили побоювання щодо дефіциту пропозиції, які раніше спричинило відновлення воєнних дій між США та Іраном.