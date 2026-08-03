Ціни на нафту падають на тлі заяв Трампа про нові переговори з Іраном
Ціни на нафту впали більш ніж на 4 долари за барель після того, як президент США Дональд Трамп утримався від нової атаки на Іран, прагнучи досягти швидкої угоди, яка б зупинила ядерні амбіції Тегерана та знову відкрила б Ормузьку протоку.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Так, ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 4,49 дол., або на 5,11% – до 83,44 дол, тоді як американська нафта WTI коштувала 79,77 дол. за барель, що на 4,90 дол., або на 5,79%, менше, ніж раніше.
Вартість обох контрактів зросла більш ніж на 20% минулого місяця після відновлення бойових дій між США та Іраном, а також після того, як напади на кілька танкерів поблизу Оману посилили занепокоєння щодо безпеки, що стримує відправників від заходу в Перську затоку для завантаження нафти.
На знак деескалації 1 серпня Трамп на своїй платформі Truth Social заявив, що Іран та інші країни Близького Сходу попросили часу для завершення угоди, яка призведе до "негайного, повного та цілковитого" відновлення життєво важливої протоки та "припинення ядерної загрози з боку Ірану".
"Більша увага приділяється тому, чи перетвориться цей тиждень на повторення минулого тижня – з надіями на крах угоди, оскільки Іран зволікає та продовжує використовувати свій контроль над протокою, можливо, шляхом нападу на базу США або танкер, що проходить транзитом через цей водний шлях", – сказав ринковий аналітик IG Тоні Сікамор, якого цитує агентство.
Нагадаємо:
У п'ятницю, 31 липня, ціни на нафту продовжили знижуватися, оскільки ознаки відновлення поставок нафти через Ормузьку протоку послабили побоювання щодо дефіциту пропозиції, які раніше спричинило відновлення воєнних дій між США та Іраном.