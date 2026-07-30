Нафта подешевшала після стрибка через погрози Трампа Ірану

Ціни на нафту в четвер знизилися більш як на 1% після різкого стрибка напередодні, оскільки інвестори зосередилися на постачанні через ключові морські маршрути Перської затоки.

Про це повідомляє Reuters.

Станом на 7 ранку за київським часом ф'ючерси на нафту Brent подешевшали на 96 центів, або 1,06%, до 89,78 долара за барель. Американська West Texas Intermediate (WTI) втратила 64 центи, або 0,76%, опустившись до 83,82 долара.

За підсумками попередньої сесії Brent подорожчала на 7,91%, а WTI – на 6,56%. Це був один із найрізкіших стрибків від початку війни з Іраном. Він компенсував падіння котирувань на 5% у вівторок після паузи в бойових діях у п'ятимісячному конфлікті.

Ціни злетіли після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив завдати Ірану "дуже сильного" удару у відповідь на іранську ракетну атаку по американській базі в Йорданії.

У середу США та Саудівська Аравія завдали ударів по підтримуваних Іраном воєнізованих формуваннях в Іраку. Саудівська Аравія вперше публічно долучилася до американських авіаударів, відповівши на атаки дронів по саудівських нафтових об'єктах із території Іраку.

Центральне командування США також повідомило про двогодинні удари по Ірану. Вони завершили паузу в американських атаках, яка розпочалася на вихідних.

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Нагадаємо:

28 липня Brent подешевшала нижче 87 доларів за барель на тлі сподівань, що переговори США та Ірану допоможуть зупинити війну й відновити постачання.