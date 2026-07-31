Нафта продовжує дешевшати: які причини

У п'ятницю ціни на нафту продовжили знижуватися, оскільки ознаки відновлення поставок нафти через Ормузьку протоку послабили побоювання щодо дефіциту пропозиції, які раніше спричинило відновлення воєнних дій між США та Іраном.

Про це повідомляє CNBC, а також Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent, що є міжнародним еталоном, знизилися на 0,98% до 88,16 долара за барель. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate з поставкою у вересні впали на 1,62% до 82,24 долара.

Банк Commonwealth Bank of Australia зазначив у п'ятницю в своєму аналітичному звіті, що збільшення обсягів поставок нафти через Ормузьку протоку зменшило занепокоєння ринку після того, як на початку цього тижня удари США по Ірану на короткий час підняли ціну нафти марки Brent вище 93 доларів за барель.

За оцінками банку, обсяги транспортування через цей важливий водний шлях відновилися приблизно до 30–35 % від довоєнного рівня; при цьому банк додав, що відновлення до близько 50–60 % від нормальних обсягів може виявитися достатнім для відновлення умов надлишку пропозиції на світовому ринку нафти.

Інвестори також зважували заклик президента Дональда Трампа додати мита на іранські товари до двопартійного законопроекту про санкції, спрямованого проти Тегерана та Росії, пише CNBC.

За словами старшого аналітика з сировинних товарів ANZ Деніела Хайнса, сира нафта дещо дешевшає, оскільки зростання напруженості на Близькому Сході компенсується ознаками збільшення потоків сировини в Ормузькій протоці, пише Reuters.

Зазначається, що Саудівська Аравія прагне очолити коаліцію для посилення оборонної співпраці в Баб-ель-Мандебській протоці, Червоному морі та Аденській затоці – усіх вузьких точках постачання енергоносіїв.

Міністерство оборони Саудівської Аравії заявило, що 14 країн, включаючи Джибуті, Єгипет, Пакистан, Судан та Туреччину, підтримують багатонаціональну коаліцію морської оборони.

Нагадаємо:

Ціни на нафту в четвер 30 липня знизилися більш як на 1% після різкого стрибка напередодні, оскільки інвестори зосередилися на постачанні через ключові морські маршрути Перської затоки.

До того 28 липня Brent подешевшала нижче 87 доларів за барель на тлі сподівань, що переговори США та Ірану допоможуть зупинити війну й відновити постачання.

Минулого тижня Brent перевищила $100 за барель уперше з травня після ударів хуситів по двох саудівських танкерах у Червоному морі.

У червні Ормузька протока відкрилася після попередньої угоди США та Ірану. До цього вона була фактично закрита майже чотири місяці.