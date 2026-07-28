Нафта відреагувала на надії на угоду США та Ірану

Ціни на нафту продовжили падіння після вчорашнього обвалу на 8%: ринок розраховує, що переговори США та Ірану зупинять війну й поступово відновлять глобальні постачання.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на Brent подешевшали на $1,47, або 1,66%, — до $86,89 за барель. Це найнижча ціна з 20 липня.

Американська нафта WTI втратила $1,45, або 1,76%, і коштувала $81,16 за барель — також найменше з 20 липня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон веде з Тегераном "хороші переговори" і має шанс досягти врегулювання. Водночас обидві сторони пригрозили відновити удари, якщо дипломатія провалиться.

Очікування деескалації послабили й побоювання щодо атак хуситів на саудівську нафтову інфраструктуру. Однак аналітик IG Тоні Сікамор попередив, що ситуація залишається вкрай нестабільною.

Додатковим ризиком для постачань залишається Баб-ель-Мандебська протока. Представниця міжнародно визнаного уряду Ємену Афра аль-Зуба заявила, що хусити прагнуть встановити там такий самий контроль над судноплавством, який Іран має в Ормузькій протоці.

Нагадаємо:

Напередодні Brent впала на 8% — до $89,10 за барель після призупинення взаємних ударів США та Ірану. Перед цим бойові дії підняли її ціну вище $100.

Водночас рух через Ормузьку протоку залишається обмеженим, а після атак хуситів на саудівські нафтові об'єкти через Баб-ель-Мандеб у неділю пройшли лише 11 вантажних суден — найменше за кілька місяців.