Ціни на нафту трохи зміцнилися перед рішенням ОПЕК+

Ціни на нафту стабілізувалися в четвер, 5 грудня, напередодні сьогоднішньої зустрічі ОПЕК+.

Про це повідомляє Reuters.

Ціни на нафту марки Brent піднялися на 6 центів, або 0,08%, до 72,37 доларів за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediateна становили 68,61 долара за барель, що на 7 центів, або 0,10% більше за попередню сесію.

Організація країн-експортерів нафти та її союзники в ОПЕК+, ймовірно, продовжать свій останній раунд скорочення видобутку нафти щонайменше на три місяці з січня, коли вона проведе онлайн-зустріч у четвер, повідомили Reuters джерела в ОПЕК+.

ОПЕК+ намагається поступово припинити скорочення поставок до наступного року.

«Учасники ринку уважно стежать за тим, чи зосередиться ОПЕК+ на збільшенні цін шляхом збільшення скорочення видобутку, чи вирішить захистити свою частку на світовому ринку сирої нафти шляхом пом’якшення цих скорочень», — сказав Сатору Йосіда, товарний аналітик Rakuten Securities.

Більше, ніж очікувалося, зменшення запасів нафти в США минулого тижня також надало деяку підтримку цінам.

Управління енергетичної інформації (EIA) повідомило, що минулого тижня запаси сирої нафти в США скоротилися більше, ніж очікувалося, оскільки нафтопереробники нарощували роботу. Запаси бензину і дистилятів за тиждень також збільшилися.