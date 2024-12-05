Цены на нефть немного укрепились перед решением ОПЕК+

Цены на нефть стабилизировались в четверг, 5 декабря, в преддверии сегодняшней встречи ОПЕК+.

Об этом сообщает Reuters.

Цены на нефть марки Brent поднялись на 6 центов, или 0,08%, до 72,37 долларов за баррель, тогда как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediateна составляли 68,61 доллара за баррель, что на 7 центов, или 0,10% больше предыдущей сессии.

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники в ОПЕК+, вероятно, продлят свой последний раунд сокращения добычи нефти по меньшей мере на три месяца с января, когда она проведет онлайн-встречу в четверг, сообщили Reuters источники в ОПЕК+.

ОПЕК+ пытается постепенно прекратить сокращение поставок к следующему году.

"Участники рынка внимательно следят за тем, сосредоточится ли ОПЕК+ на увеличении цен путем увеличения сокращения добычи, или решит защитить свою долю на мировом рынке сырой нефти путем смягчения этих сокращений", - сказал Сатору Йосида, товарный аналитик Rakuten Securities.

Большее, чем ожидалось, уменьшение запасов нефти в США на прошлой неделе также оказало некоторую поддержку ценам.

Управление энергетической информации (EIA) сообщило, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в США сократились больше, чем ожидалось, поскольку нефтепереработчики наращивали работу. Запасы бензина и дистиллятов за неделю также увеличились.