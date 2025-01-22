Ціни на нафту незначно змінилися на тлі заяв Трампа про надзвичайну ситуацію в енергетиці

Ціни на нафту незначно змінилися 22 січня, оскільки ринки оцінили заяву президента США Дональда Трампа про надзвичайну ситуацію в енергетичній сфері в перший день його перебування на посаді та її вплив на постачання.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 9 центів до 79,38 доларів за барель, тоді як ціни на нафту West Texas Intermediate (WTI) у США підвищилися на 1 цент до 75,84 доларів.

Контракти знизилися у вівторок після того, як Трамп виклав масштабний план максимізації видобутку нафти і газу, в тому числі шляхом оголошення надзвичайної ситуації в енергетичній сфері, щоб пришвидшити отримання дозволів, скасування захисту навколишнього середовища та вихід США з Паризької кліматичної угоди.

"Учасники ринку намагаються переварити неоднозначні сигнали, які Трамп 2.0 приносить щодо траєкторії цін на нафту", - сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG.

"У найближчій перспективі увага буде зосереджена на тому, чи здійсниться його мета поповнити стратегічні резерви США", - сказав він, додавши, що увага приділяється його майбутній тарифній політиці.

Остання енергетична політика Трампа навряд чи сприятиме короткостроковим інвестиціям або змінить зростання виробництва в США, пишуть аналітики Morgan Stanley, додаючи, що вона, однак, може пом’якшити потенційне падіння попиту на нафтопродукти.

Аналітики також сумніваються, чи обіцянка Трампа поповнити стратегічний резерв змінить попит на нафту, оскільки адміністрація Байдена вже закуповувала нафту для надзвичайного запасу.

Інвестори також залишалися обережними, оскільки торгова політика Трампа залишалася незрозумілою. Він сказав, що планує запровадити 25% мита на імпорт із Канади та Мексики з 1 лютого, а не в перший день свого перебування на посаді, як обіцяв раніше.

Президент США також додав, що його адміністрація, "ймовірно", припинить купувати нафту у Венесуели, яка є одним з найбільших постачальників нафти в країну.

Тим часом у вівторок поблизу узбережжя Мексиканської затоки США пронісся рідкісний зимовий шторм, і на більшій частині Сполучених Штатів сильні морози.

Видобуток нафти у Північній Дакоті знизився на 130 000-160 000 барелів на добу (б/д) через екстремальні холоди та пов'язані з цим труднощі з експлуатацією, повідомило у вівторок управління трубопроводів штату.

Вплив шторму на нафтові та газові операції в Техасі залишався обмеженим, з мінімальними перебоями в потоках газу, невеликими перебоями в електропостачанні та великими запасами бензину на насосах, оскільки багато доріг і шосе залишалися закритими.

Нагадаємо:

Індія, швидше за все, наростить закупівлі американської нафти й газу після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про намір максимально збільшити видобуток цих ресурсів.